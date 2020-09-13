Квят заявил, что доволен своим результатом на Гран-при Тосканы "Формулы-1"

Гонка на Гран-при Тосканы прошла в воскресенье, победу одержал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Квят стал седьмым, в четвертый раз в сезоне финишировав в зоне очков.

ТАСС, 13 сентября. Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят доволен седьмым местом, на котором он финишировал на девятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Тосканы. Комментарий Квята приводит пресс-служба "Альфа Таури".

"Сегодняшняя гонка была очень сложной, как физически, так и морально, поэтому, я думаю, мы можем с гордостью сказать, что как команда мы не совершили никаких ошибок, и это здорово, - сказал Квят. - Для нас было важно заработать хорошие очки, поэтому я доволен результатом и доволен своим вождением. Команда проделала отличную работу в сложных условиях во время двух красных флагов, и наши сегодняшние стратегические решения были правильным выбором".

Гонка дважды останавливалась красными флагами из-за аварий, финишировали 12 пилотов. "Позади нас было много беспорядка, но впереди все было довольно стабильно, так что седьмое место было очень хорошим результатом, и мы взяли еще несколько очков, чтобы сократить отставание в чемпионате", - добавил гонщик.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в России на "Сочи-Автодроме" с 25 по 27 сентября. После девяти этапов в общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон, в его активе 190 очков, второе место занимает его партнер по команде финн Валттери Боттас (135), третьим идет Макс Ферстаппен из "Ред Булла" (110). Квят с десятью очками располагается на 14-й строчке.