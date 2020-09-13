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Футбол в России

Гендиректор ЦСКА: Акинфеев подтвердил, что является лучшим вратарем в России

В воскресенье ЦСКА дома обыграл "Спартак" со счетом 3:1.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Игорь Акинфеев в игре седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" подтвердил звание лучшего вратаря в России. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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В воскресенье ЦСКА дома обыграл "Спартак" со счетом 3:1.

"Игра должна была понравиться всем. Все молодцы, рады победе. Очень важный момент, что ЦСКА одержал волевую победу. Потихонечку мы набираем силу", - сказал Бабаев.

"Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева, он подтвердил, что является номером один в России. Реально ли уговорить Акинфеева вернуться в сборную и поехать на чемпионат Европы? Вопрос не ко мне, а к Черчесову", - добавил он.

ЦСКА поднялся на четвертую строчку в таблице РПЛ, имея в активе 13 очков после семи встреч.

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