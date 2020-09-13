Эксперт: футболист Карпов пока не готов играть в основном составе ЦСКА

В воскресенье ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче седьмого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. 18-летний Карпов провел третий матч в стартовом составе армейцев в нынешнем сезоне.

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов пока не готов играть в основном составе команды, но его нужно подпускать к основе, чтобы игрок почувствовал уверенность. Такое мнение ТАСС высказал чемпион и обладатель Кубка СССР в составе армейцев Валерий Масалитин.

"Поначалу "Спартак" прессинговал, нашли слабое место в лице молодого Вадима Карпова. Вся острота, опасные удары, в том числе и забитый гол, шли в основном через него. Как показывают такие игры, Карпов к ним не готов, но парня надо наигрывать, подпускать к основе, чтобы он почувствовал уверенность. После травмы Игоря Дивеева сразу образовалась проблема, кого ставить Карпова или (Виктора) Васина, но оба пока ненадежное звено в линии обороны ЦСКА", - отметил Масалитин.

"Лидеры проявили свои качества, Игорь Акинфеев в воротах достал несколько, казалось, неберущихся мячей. (Никола) Влашич проявил свое мастерство, взял на себя роль лидера, забил, отдавал, напрягал. Может, [Федор] Чалов чуть выпадал, а так ЦСКА провел ровно игру", - добавил собеседник агентства.

Первый мяч в РПЛ забил новичок ЦСКА Чидера Эджуке. "Энжуке забил, парень отличается нестандартной обводкой. Наши защитники не привыкли к такой манере нападающих, которые обычно ломятся просто вперед, а он может на носовом платке раскрутить двоих-троих футболистов. Мне кажется его лучше использовать не центрфорвардом, а чуть оттянутым вторым нападающим", - заключил Масалитин.

В следующем туре ЦСКА 20 сентября в гостях встретится с "Уфой".