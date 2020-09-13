Медведева удостоилась аплодисментов Тутберидзе. В Москве завершились прокаты сборной

Двукратная чемпионка мира и Европы не смогла чисто исполнить произвольную программу, при этом возможные проблемы со здоровьем она обсуждать наотрез отказалась

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию завершились в воскресенье в "Мегаспорте". Спортсмены представили произвольные программы. Если выбирать хедлайнера субботы, обойтись без беглого просмотра комментариев спортсменов по итогам выступлений не получится. Среди дежурных фраз и обещаний работать усерднее, прыгать выше, кататься сильнее было громкое интервью Алены Косторной, в котором было все - и вся подноготная ухода от Этери Тутберидзе, и работа в команде Евгения Плющенко. Выговориться на полную Косторной не удалось - Елизавета Туктамышева заждалась в очереди к прессе, так что журналисты расстались с Косторной, рассчитывая продолжить беседу с ней в воскресенье.

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Не продолжили. Утром стало известно, что фигуристка в произвольной программе не выступит. Причина в том, что эта самая программа у нее пока еще не готова. Тренер спортсменки Плющенко в беседе с ТАСС рассказал, что в короткой программе она и вовсе выступала с травмой. "Тройной аксель мы начинаем восстанавливать после прокатов, такой план был изначально, - сказал Плющенко. - У Алены были сложности со здоровьем, была травма. Мы не скрываем, что она каталась вчера в короткой программе даже на уколах, но нам было важно выступить на контрольных прокатах, посмотреть, пообщаться с публикой, федерацией. Алена как большой профессионал сказала, что обязательно будет кататься, в этом плане она молодец". В отсутствии ярких речей основное внимание собравшейся публики и зрителей в интернете обратилось на то, ради чего прокаты и затевались, - на выступления спортсменов. В отсутствии сразу двух лидеров сборной прокаты танцевальных дуэтов смотрелись очень ровно - выделять кого-то одного было бы неправильно.

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В парном катании очевидными лидерами смотрелись чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. При этом фигуристы отметили, что отсутствие на прокатах их основных соперников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова не означало отсутствие конкуренции. "Вы неправы, что у нас тут нет соперников, у нас такая сильная и взаимозаменяемая сборная, где каждый из спортсменов практически на топ-уровне, когда выпадает хотя бы один из участников, общий фон не меняется, - сказал Козловский. - Не каждая страна может похвастаться таким набором - у нас нет слабых мест, у нас ребята входят в топ-6 лучших спортсменов мира". Валиева волнуется, Щербакова не хочет останавливаться Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин предстали в новом для себя образе в короткой программе. В произвольной спортсмены взяли более привычную для себя лирику. "В этом году мы подумали - почему бы не взять такую стилистику на короткую, - сказал Ходыкин. - А произвольную сделать душевной, более взрослой, чем обычно".

У мужчин второй день подряд главным любимцем болельщиков стал Михаил Коляда. Он снова отлично справился со своей программой и вновь был максимально лаконичен в общении с журналистами. "Очень здорово Миша Коляда выступил, мне очень понравилось, - оценила выступление фигуриста Татьяна Тарасова. - Готовность настоящая, программа хорошая - мне очень нравится, Алексею Николаевичу (Мишину, тренеру Коляды - прим. ТАСС) нужно поклониться в ножки, потому что он делает большое дело". В женском одиночном катании - главной дисциплины прокатов - основная борьба развернулась между ученицами Тутберидзе Анной Щербаковой и Камилой Валиевой и ушедшей к Плющенко Александрой Трусовой. Борьба получилась весьма условной, ведь соревновательного момента в контрольных прокатах по факту не существует, хоть спортсменам и выставляют оценки. Щербакова в своем прокате выполнила лишь один четверной лутц с падением (в прошлом сезоне исполняла два) и отказалась от четверного флипа. После проката двукратная чемпионка России рассказала, что в будущем обязательно будет усложняться. "Я не планирую останавливаться на одном четверном, - отметила 16-летняя фигуристка. - В целиковом прокате больше пока не удавалось сделать. Но я вне программы прыгаю и лутц, и флип, но пока они не настолько готовы, чтобы наполнять программу несколькими четверными".

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Валиева из двух четверных тулупов сумела приземлить один - в каскаде с двойным. В беседе с журналистами 14-летняя фигуристка призналась, что перенервничала перед выходом на лед. "Я почти всему рада, кроме мелочей в произвольной - выезда, падения, - сказала Валиева. - Надо подправить. Немного переволновалась, рада, что собралась". Трусова пыталась исполнить три четверных в произвольной программе, но с первого прыжка - лутца - 16-летняя фигуристка упала. "Пока с тремя четверными, надо к более важным стартам подводить себя к пику, сейчас решили максимум не катать, - сказала Трусова. - Получила огромное удовольствие, было приятно кататься - такая поддержка. А ошибки всегда бывают, надо кататься все лучше и лучше, тренеры сказали - молодец, боролась". Медведева несовершенна, но не оправдывается Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не смогла чисто исполнить произвольную программу, при этом возможные проблемы со здоровьем она обсуждать наотрез отказалась. Несмотря на это, аплодисментами фигуристку наградила ее бывший тренер Тутберидзе, с которой Медведева рассталась со скандалом. "Обычно я после плохих прокатов сильно расстраивалась, переживала, а сейчас не переживаю по этому поводу, - сказала Медведева журналистам. - С течением времени я поняла - плохой прокат на открытых прокатах не значит плохие прокаты на соревнованиях, в прошлый раз я плохо каталась на прокатах, потом улетела на соревнования, и там через день прокат был чистым".

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