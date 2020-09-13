Глава Федерации хоккея Белоруссии: предпосылок для отказа от проведения ЧМ-2021 нет

ТАСС, 13 сентября. Предпосылок для отказа от проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске на данный момент нет. Об этом заявил глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков, комментарий которого приводит агентство БелТА.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. В августе премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что власти республики начнут переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов. 7 сентября латвийский портал Skaties опубликовал текст письма, в котором правительство Латвии обратилось в международную федерацию. В нем отмечалось, что "если ситуация в Белоруссии не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии отзовет гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года".

"Федерация хоккея Белоруссии провела огромную работу по заявке на проведение чемпионата мира совместно с Латвией, после того, как мы получили это преимущественное право, стали работать в этом направлении вместе. Однако сегодня в Латвии пытаются политизировать спорт, что же касается спортивной составляющей, то у нас хорошие контакты с Латвийской федерацией хоккея, Международной федерацией хоккея. Сегодня нет предпосылок для того, чтобы не провести один из лучших чемпионатов мира", - сказал Басков.

Сборная России все матчи предварительного этапа должна провести в столице Белоруссии.