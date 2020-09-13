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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": в матче ЦСКА - "Спартак" порадовало качество игры

В воскресенье ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 3:1
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Столичное дерби в рамках седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" порадовало качеством футбола. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев.

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В воскресенье ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 3:1.

"Порадовало качество игры, которое подтверждает, что у нас хорошие команды в чемпионате", - сказал Медведев.

В случае своей победы над "Арсеналом" в понедельник "Зенит" вернется на первое место в чемпионате России. "Я надеюсь, что завтра команда подойдет к игре с "Арсеналом" со всей ответственностью. Будет самоотдача, движение, страсть, тогда победа придет", - сказал Медведев.

Гендиректор "Зенита" отметил игру бывшего полузащитника команды Кристиана Нобоа, выступающего за "Сочи", который пока является лидером чемпионата. "Он не только забивает, но и организует игру в центре поля и атаке. Самое главное, что есть команда, тогда есть игра", - подчеркнул он.

В следующем туре ЦСКА 20 сентября в гостях встретится с "Уфой". "Спартак" в этот же день на выезде сыграет с казанским "Рубином".

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