Эксперт: ЦСКА полностью переиграл футболистов "Спартака"

МОСКВА, 13 сентября /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футболисты ЦСКА полностью переиграли "Спартак" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и добились заслуженной победы. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России и победитель Кубка УЕФА в составе армейцев Ролан Гусев.

ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России по футболу

"Очень рад, армейцы полностью переиграли "Спартак" и заслужено победили, - сказал Гусев. - Понравилась, прежде всего, командная игра ЦСКА, самоотдача всех футболистов. Отдельно, конечно, отмечу вратаря Игоря Акинфеева, он свой уровень держит, а какие сейвы совершал. Считаю, он абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча".

Гусев отметил дебют за армейскую команду нигерийского нападающего Чидера Эджуке, забившего третий гол в ворота "Спартака". "Он вышел и сразу добавил остроты, молодец парень. Вот такие игроки, которые с первых матчей подтверждают свой уровень, дорогого стоят", - сказал Гусев.

"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи матчах. ЦСКА поднялся на четвертую строчку, имея в активе 13 очков после семи встреч.