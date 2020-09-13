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Футбол в России

Мостовой: Кокорин был незаметен в матче с ЦСКА

Форвард дебютировал в составе красно-белых, выйдя на замену на 56-й минуте
Александр Мостовой Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Александр Мостовой
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин не был заметен на поле в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых и сборной России Александр Мостовой.

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Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Кокорин дебютировал в составе "Спартака", выйдя на замену на 56-й минуте.

"Возвращения Александра долго ждали, его уже чуть ли не в другой клуб собирались продавать. Он был незаметен в этой игре. Сколько игр ему понадобится на адаптацию, не берусь загадывать", - сказал Мостовой.

"Матч понравился, смотрелся, не ожидал, что будет так весело, с интригой, да и качество игры неплохое было. Все были заряжены. Армейцев можно поздравить, проигрывая, смогли довольно быстро сравнять счет, потом собрались, там есть люди, которые решают моменты в игре, это Марио Фернандес, Никола Влашич. Отмечу Акинфеева, который пару раз здорово выручил команду", - добавил собеседник агентства.

В следующем туре ЦСКА 20 сентября в гостях встретится с "Уфой". "Спартак" в этот же день на выезде сыграет с казанским "Рубином".

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