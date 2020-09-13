Капитан клуба НХЛ "Калгари" Джиордано награжден призом Марка Мессье

ТАСС, 13 сентября. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" Марк Джиордано получил приз Марка Мессье, вручаемый за выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
"Это огромная честь для меня и моей семьи - найти свое имя на награде Марка Мессье, - сказал Джиордано. - Мой бывший партнер по команде Джером Игинла также выигрывал эту награду, парень, который, когда я пришел в лигу, был моим капитаном и моим лидером. Я у него научился многим вещам на льду и, что более важно, вне льда, наблюдая, как он общается с людьми".
В марте Джиордано и один из ветеранов "Калгари" Милан Лучич перевели в фонд, созданный для покрытия расходов на зарплату сотрудникам домашней арены команды на период самоизоляции, по 5 тыс. канадских долларов (более 3,5 тыс. долларов США).
Джиордано 36 лет, он выступает за "Калгари" с сезона-2008/09. В регулярных чемпионатах НХЛ провел 893 игры, набрав 483 (134 шайб + 349 передач) очка. Защитник четыре раза принимал участие в Матче звезд НХЛ, в сезоне-2018/19 был признан лучшим защитником лиги. Сезон-2007/08 провел в чемпионате России, выступая за московское "Динамо".
Премия Марка Мессье вручается с сезона-2006/07, в прошлом сезоне приза удостоился форвард Уэйн Симмондс, представлявший "Филадельфию" и "Нэшвилл". Россияне ни разу не становились лауреатами премии.