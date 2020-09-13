Капитан клуба НХЛ "Калгари" Джиордано награжден призом Марка Мессье

ТАСС, 13 сентября. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" Марк Джиордано получил приз Марка Мессье, вручаемый за выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Это огромная честь для меня и моей семьи - найти свое имя на награде Марка Мессье, - сказал Джиордано. - Мой бывший партнер по команде Джером Игинла также выигрывал эту награду, парень, который, когда я пришел в лигу, был моим капитаном и моим лидером. Я у него научился многим вещам на льду и, что более важно, вне льда, наблюдая, как он общается с людьми".