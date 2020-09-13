Передача Черышева помогла "Валенсии" победить "Леванте" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 13 сентября. Футболисты "Валенсии" обыграли "Леванте" со счетом 4:2 в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Месталья".

В составе "Валенсии" голы забили Габриэль (12-я минута), Макси Гомес (39) и Ману Вальехо (75, 90+4), которому ассистировал полузащитник сборной России Денис Черышев. У "Леванте" дубль оформил Жозе Моралес (1 и 36). На 36-й минуте арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил гол полузащитника "Леванте" Гонсало Мелеро.

Новый сезон чемпионата Испании стартовал 12 сентября. В прошлом сезоне "Валенсия" заняла девятое место в турнирной таблице, "Леванте" стал 12-м.

В следующем туре "Валенсия" 19 сентября сыграет в гостях против "Сельты". Матч второго тура, в котором "Леванте" должен был встретиться с мадридским "Атлетико", был перенесен. В третьем туре клуб из Валенсии 27 сентября в гостях сыграет с "Осасуной".