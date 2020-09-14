Третьяк: IIHF настроена провести молодежный, женский и мужской чемпионаты мира

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) настроена на проведение в нынешнем сезоне чемпионатов мира среди мужчин и женщин и молодежного первенства мира. Об этом в интервью ТАСС рассказал член совета IIHF, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Во-первых, мы все время мониторим то положение, которое есть сейчас в мире, - сказал Третьяк. - Во-вторых, у нас есть пример в виде того, как Национальная хоккейная лига (НХЛ) проводит сейчас Кубок Стэнли. Это все очень дорого стоит, и НХЛ очень большие деньги туда вложила. Но международная федерация обязательно планирует провести молодежный, женский и мужской чемпионаты мира, со зрителями или без них - это покажет время".

Глава ФХР рассказал, что выступил за проведение в сезоне-2020/21 и юниорского чемпионата мира.

"Я еще сказал, что юниорский чемпионат мира надо тоже проводить, поскольку будущие звездочки рождаются именно в таких соревнованиях, и международная федерация будет делать все, чтобы проводить эти чемпионаты мира, - сказал Третьяк. - Дискуссия об этом еще предстоит, но у всех федераций есть мнение, что нужно провести чемпионаты мира во всех дивизионах и группах".

"Но есть вероятность, что это очень дорого будет стоить из-за больших обязательств. Это каждый раз все надо проверять, выделять отдельные гостиницы. Не все, кто их проводит, смогут с этим справиться. Поэтому главное - провести эти четыре турнира", - заключил он.