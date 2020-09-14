Два голевых паса Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Айлендерс" в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Тампа" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне при пустых трибунах.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блэйк Коулмэн (32-я минута), Ондржей Палат (32), Брэйден Пойнт (44) и Патрик Марун (58), у проигравших отличился Брок Нельсон (32). Первые три шайбы в матче были заброшены менее чем за 27 секунд, что является третьим результатом по скорости в истории лиги. Быстрее три шайбы были заброшены в 1979 году в матче "Атланты Флэймз" и "Торонто" (23 секунды) и в 1985 году во встрече "Чикаго" и "Эдмонтона" (21 секунда). Между первым и вторым голами "Тампы" прошло 12 секунд, это рекорд клуба в розыгрышах Кубка Стэнли.

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился в игре двумя голевыми передачами, всего в плей-офф на его счету 25 очков (6 голов + 19 результативных передач). Также голевой пас на свой счет записал голкипер клуба Андрей Василевский, который совершил 26 сейвов. Защитник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями.

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил в игре 32 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Тампы", пятая игра серии пройдет 16 сентября (начало - 03:00).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций проводятся на арене в Эдмонтоне.