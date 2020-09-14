"Зенит" поборется за лидерство. Программа седьмого тура РПЛ завершится в понедельник

ТАСС, 14 сентября. Программа седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник. В этот день встретятся петербургский "Зенит" и тульский "Арсенал" (начало - 18:30 мск), а также "Ростов" и московский "Локомотив" (20:30).

В Санкт-Петербурге сине-бело-голубые, которые после серии из четырех побед на старте в двух последних матчах перед перерывом на сентябрьские игры сборных уступили "Динамо" (0:1) и сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0), примут тульский "Арсенал", в этом сезоне еще не набиравший очков на выезде. "Зенит" не проигрывает в чемпионате на своем поле с 1 декабря 2018 года - домашняя серия подопечных Сергея Семака без поражений составляет 24 матча (19 побед и пять ничьих). После шести игр команда с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Семак в матче с тульской командой по-прежнему не сможет рассчитывать на травмированных вратаря Андрея Лунева и аргентинского игрока группы атаки Себастьяна Дриусси.

"Арсенал" в нынешнем сезоне обыграл пока только "Динамо" со счетом 2:0, в остальных пяти матчах туляки дважды сыграли вничью и трижды уступили. В активе у команды пять очков после шести игр, клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. У "Арсенала" есть ощутимые потери в линии атаки - на прошлой неделе в московское "Динамо" перешел полузащитник Даниил Лесовой, не полетел в Санкт-Петербург и главный бомбардир туляков Евгений Луценко, получивший травму в матче пятого тура против "Химок". 33-летний форвард должен вернуться в строй к домашней встрече следующего тура против "Сочи".

В минувшем сезоне "Зенит" дважды обыграл "Арсенал": в Санкт-Петербурге со счетом 3:1, а на выезде - 1:0. Всего в чемпионатах России команды встречались 10 раз. Семь побед на счету "Зенита", два раза выиграл "Арсенал", один матч завершился вничью.

"Локомотив" отправился в гостеприимный Ростов-на-Дону

Завершит программу седьмого тура поединок в Ростове-на-Дону, где команда Валерия Карпина примет "Локомотив". В шестом туре "Ростов" на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1), а до этого благодаря точным ударам японского новичка команды полузащитника Кенто Хашимото добыл победы в матчах с "Уралом" и "Уфой" с одинаковым счетом 1:0. Ростовчане после шести игр занимают седьмое место с 10 очками.