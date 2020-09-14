Третьяк: ФХР будет тестировать игроков на коронавирус перед подготовкой сборных

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты, вызванные в сборные России, перед подготовкой команд будут сдавать тесты на коронавирус. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Всех игроков, кто будет вызываться в национальные команды, мы перед сбором будем проверять, ФХР это профинансирует. Перед Евротуром обычно проверка идет за два дня до сборов", - сказал Третьяк.

Сезон для ведущих национальных сборных должен начаться 5 ноября. Тогда стартует этап Евротура в Хельсинки.

По словам Третьяка, национальные федерации пока пребывают в неопределенности по поводу участия сборных в Евротуре, поскольку не все границы открыты из-за коронавируса. В Евротуре участвуют сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции.

"Мы сами ждем, волнуемся, поскольку Евротур - это очень важное соревнование, в том числе и в финансовом плане для федераций, живущих за счет спонсоров, телевидения. И для нас очень важно, чтобы эти игры состоялись. Если что, будем выходить на правительства, чтобы нам разрешили играть в тех странах, которые участвуют в Евротуре. Может, до ноября будет какое-то послабление", - отметил он.