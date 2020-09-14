Карлсен и Накамура стали победителями онлайн-турнира по "шахматам Фишера"

ТАСС, 14 сентября. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура стали победителями турнира по "шахматам "Фишера", организованного Шахматным клубом Сент-Луиса. Соревнования проходили в онлайн-режиме.

Оба шахматиста в девяти турах набрали по шесть очков. Карлсен в заключительный день победил россиянина Петра Свидлера, сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом и армянином Левоном Ароняном. Накамура разошелся миром с соотечественником Уэсли Со, победил выступающего под флагом Международной шахматной федерации иранца Алирезу Фируджу и сыграл вничью со Свидлером.

Свидлер также разошелся миром с американцем Фабиано Каруаной. 13-й чемпион мира Гарри Каспаров завершил вничью партии с Ароняном, Со и французом Максимом Вашье-Лагравом.

Третье место по итогам турнира занял Аронян (5,5), за ним расположились Каруана (5,5), Со (5), Вашье-Лаграв (4), Домингес (4), Каспаров (3,5), Свидлер (3) и Фируджа (2,5).