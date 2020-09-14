Третьяк: законопроект против оттока спортсменов может пройти чтения в Госдуме в этом году

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пакет законопроектов, направленный на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование трансферов спортсменов, может пройти чтения в Госдуме до конца года. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР), член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк.

В марте сообщалось, что Третьяк и на тот момент председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев планировали внести соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.

"Сейчас мы с Минспортом согласовываем все поправки. Главная задача - предотвратить отток молодых хоккеистов, и мы все делаем для того, чтобы игроки принесли сначала пользу своему клубу и стране, которая многое делает для того, чтобы игроки вообще состоялись. Их обучают, одевают, дают возможность играть в сборной, продвигаться", - сказал Третьяк.

"Мы не против перехода игроков в другие лиги, но хотим, чтобы это было цивилизованно. А то так получается, что мы воспитываем молодежь, которая потом уезжает в другие страны. Конечно, будет какой-то возрастной ценз, до которого ты, уезжая, должен заплатить определенную сумму своей школе за воспитание. Но все это в стадии обсуждения, до конца года проекты могут пройти через Госдуму", - добавил он.