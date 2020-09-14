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Футбол в Англии

Де Брёйне: "Ливерпуль" вновь может стать чемпионом Англии по футболу

В первом туре нового сезона подопечные Юргена Клоппа победили "Лидс" со счетом 4:3

ТАСС, 14 сентября. Футбольному клубу "Ливерпуль" по силам вновь стать победителем чемпионата Англии. Такое мнение высказал полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

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"Считаю, "Ливерпуль" может вновь достичь чемпионского уровня. Не думаю, что нужно обновлять команду, чтобы получить прежнюю мотивацию. Но я не знаю, как они себя чувствуют, давайте посмотрим", - сказал де Брёйне.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом страны. В первом туре нового сезона подопечные Юргена Клоппа победили "Лидс" со счетом 4:3. В следующем матче команда сыграет в гостях с "Челси" 20 сентября.

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