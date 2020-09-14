Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл US Open

Впервые в истории турнира чемпион определился по итогам тай-брейка в пятом сете. В предыдущий раз уступивший в двух первых сетах теннисист добивался победы в финале US Open в 1949 году, тогда им стал американец Панчо Гонсалес. Зверев стал первым игроком в истории, который победил в полуфинале турнира Большого шлема, уступив в двух первых сетах, а затем проиграл в финале, имея преимущество в две партии. В пятницу немецкий теннисист оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты (3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3).

Впервые с US Open - 2016, который выиграл швейцарец Стэн Вавринка, победу на турнире серии Большого шлема одержал не Новак Джокович, Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Прошлогодний победитель турнира Надаль пропустил Открытый чемпионат США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, Федерер не вернется в тур до 2021 года по состоянию здоровья. Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче четвертого круга.