СМИ: "Челси" договорился о покупке вратаря "Ренна" Менди

ТАСС, 14 сентября. Английский футбольный клуб "Челси" договорился с французским "Ренном" о покупке вратаря Эдуара Менди. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста Athletic Адама Левенталя.

По информации источника, французский клуб получит за 28-летнего голкипера €20 млн. Еще €5 млн "Челси" может выплатить впоследствии в качестве бонусов. Официальное объявление о переходе Менди будет сделано в ближайшее время.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Менди сыграл в 24 матчах, в девяти из которых смог не пропустить. За национальную сборную Сенегала он провел семь встреч.

"Челси" в понедельник сыграет с "Брайтоном" в матче первого тура чемпионата Англии.