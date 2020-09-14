Судебные разбирательства биатлониста Устюгова требуют сотен тысяч долларов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Биатлонист Евгений Устюгов потратил на судебные разбирательства с Международным союзом биатлонистов (IBU) сотни тысяч долларов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит спор между Устюговым и IBU 20 октября. Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в использовании запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки.

"Если бы не друзья, можно было умереть от отчаяния, - сказал Устюгов. - Я провел множество экспертиз, собирал доказательства, плюс необходимо оплачивать работу адвокатов. Это все уже обошлось в сотни тысяч долларов. Без влиятельных друзей обычному атлету из России просто невозможно бороться с бездушной системой мирового спорта, в нашем спорте ни у кого нет таких материальных ресурсов".

"А презумпции невиновности нас давно лишили. WADA [Всемирное антидопинговое агентство] и МОК [Международный олимпийский комитет] создали такую систему, при которой, если они сделали ошибку, защититься почти невозможно", - добавил биатлонист.

В марте спортсмен подал апелляцию в CAS на решение IBU. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр.

Устюгову 35 лет, он является олимпийским чемпионом 2010 года в масс-старте и бронзовым призером Игр в Ванкувере в эстафете. Также в его активе две серебряные медали чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.