Устюгов признался, что чувствует себя беспомощным под прессом действий МОК и WADA

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Устюгов чувствует себя беспомощным, маленьким человеком, попавшим под пресс Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит спор между Устюговым и Международным союзом биатлонистов (IBU) 20 октября. Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в использовании запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки.

"Эмоции не улеглись, а наоборот, разгораются. Злость, отчаяние - все чувства, которые я испытываю изо дня в день, передать сложно. Никогда не чувствовал себя настолько беспомощным, маленьким человеком, попавшим под пресс карателей из WADA и МОК", - заявил Устюгов.

В марте спортсмен подал апелляцию в CAS на решение IBU. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр.

Устюгову 35 лет, он является олимпийским чемпионом 2010 года в масс-старте и бронзовым призером Игр в Ванкувере в эстафете. Также в его активе две серебряные медали чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.