Победительница US Open - 2020 Осака поднялась на третью позицию в рейтинге WTA

ТАСС, 14 сентября. Японка Наоми Осака поднялась с девятой на третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Соперница Осаки по финалу белоруска Виктория Азаренко поднялась на 13 позиций и располагается на 14-м месте. Финальный матч прошел в ночь на воскресенье. Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии, второе место занимает румынка Симона Халеп.

Лучшая из россиянок Екатерина Александрова потеряла две позиции и занимает 31-ю строчку. Анастасия Павлюченкова расположилась на 36-й строчке, Светлана Кузнецова - на 38-й. Обе спортсменки пропустили US Open.

Полуфиналистка US Open Дженнифер Брэди (США) переместилась с 41-й на 25-ю позицию. Четвертьфиналистка US Open Шелби Роджерс (США) поднялась на 38 позиций и располагается на 55-м месте. Россиянка Варвара Грачева, пробившаяся в третий круг на своем первом турнире серии Большого шлема, поднялась на восемь позиций и вошла в топ-100 рейтинга.

Рейтинг WTA от 14 сентября: