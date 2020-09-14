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US Open

Победительница US Open - 2020 Осака поднялась на третью позицию в рейтинге WTA

Соперница теннисистки из Японии по финалу белоруска Виктория Азаренко поднялась на 13 позиций и располагается на 14-м месте
Наоми Осака AP Photo/Seth Wenig
Описание
Наоми Осака
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 14 сентября. Японка Наоми Осака поднялась с девятой на третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

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Соперница Осаки по финалу белоруска Виктория Азаренко поднялась на 13 позиций и располагается на 14-м месте. Финальный матч прошел в ночь на воскресенье. Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии, второе место занимает румынка Симона Халеп.

Лучшая из россиянок Екатерина Александрова потеряла две позиции и занимает 31-ю строчку. Анастасия Павлюченкова расположилась на 36-й строчке, Светлана Кузнецова - на 38-й. Обе спортсменки пропустили US Open.

Полуфиналистка US Open Дженнифер Брэди (США) переместилась с 41-й на 25-ю позицию. Четвертьфиналистка US Open Шелби Роджерс (США) поднялась на 38 позиций и располагается на 55-м месте. Россиянка Варвара Грачева, пробившаяся в третий круг на своем первом турнире серии Большого шлема, поднялась на восемь позиций и вошла в топ-100 рейтинга.

Рейтинг WTA от 14 сентября:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков;
  • 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6356;
  • 3 (9). Наоми Осака (Япония) - 5780;
  • 4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205;
  • 5 (4). София Кенин (США) - 4700;
  • 6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4580;
  • 7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555;
  • 8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335;
  • 9 (8). Серена Уильямс (США) - 4080;
  • 10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010...
  • 31 (29). Екатерина Александрова (Россия) - 1775...
  • 36 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1540...
  • 38 (34). Светлана Кузнецова (Россия) - 1527...
  • 42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) - 1388...
  • 65 (62). Анна Блинкова (Россия) - 984...
  • 74 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 905...
  • 91 (87). Анастасия Потапова (Россия) - 759...
  • 94 (102). Варвара Грачева (Россия) - 746.
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