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НХЛ

Голкипер "Тампы" Василевский заявил, что стал увереннее с дебюта в финале плей-офф НХЛ

Россиянин провел первый матч в финале плей-офф против "Чикаго" 6 июня 2015 года, дважды заменив травмированного Бена Бишопа, "Тампа" выиграла тот матч

ТАСС, 14 сентября. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский вырос с момента дебютной игры в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго" в 2015 году. Комментарий вратаря приводит пресс-служба лиги.

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Василевский одержал дебютную победу в плей-офф НХЛ во втором матче финальной серии против "Чикаго" 6 июня 2015 года. Россиянин по ходу встречи дважды менял травмированного Бена Бишопа, а затем полностью отыграл четвертый матч серии, который "Тампа" проиграла.

"Конечно, я вырос и стал более уверенным в себе", - сказал Василевский.

В ночь на понедельник "Тампа" обыграла "Айлендерс" со счетом 4:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Василевский совершил 26 сейвов. "Тампа" ведет в серии со счетом 3-1.

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