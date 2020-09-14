Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 14 сентября. Россиянин Даниил Медведев остался на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.
На Открытом чемпионате США (US Open), завершившемся в ночь на понедельник, Медведев дошел до полуфинала, где в трех сетах уступил будущему победителю турнира австрийцу Доминику Тиму. В четвертьфинале Медведев переиграл россиянина Андрея Рублева, который поднялся с 14-й на 12-ю строчку. Карен Хачанов остался на 16-м месте.
Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - австриец Доминик Тим. В десятку лучших вошел испанец Роберто Баутиста-Агут. На девять позиций поднялся полуфиналист US Open испанец Пабло Карреньо-Буста (с 27-й на 18-ю строчку).
Рейтинг АТР от 14 сентября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10 860 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;
- 3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;
- 4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;
- 5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5 890;
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5 175;
- 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 4 650;
- 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2 940;
- 9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2 860;
- 10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2 620.