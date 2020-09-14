Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 14 сентября. Россиянин Даниил Медведев остался на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

На Открытом чемпионате США (US Open), завершившемся в ночь на понедельник, Медведев дошел до полуфинала, где в трех сетах уступил будущему победителю турнира австрийцу Доминику Тиму. В четвертьфинале Медведев переиграл россиянина Андрея Рублева, который поднялся с 14-й на 12-ю строчку. Карен Хачанов остался на 16-м месте.

Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - австриец Доминик Тим. В десятку лучших вошел испанец Роберто Баутиста-Агут. На девять позиций поднялся полуфиналист US Open испанец Пабло Карреньо-Буста (с 27-й на 18-ю строчку).

Рейтинг АТР от 14 сентября: