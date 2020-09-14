В Кабардино-Балкарии проходит первый сбор команды "Камаз-мастер" в 2020 году

НАЛЬЧИК, 14 сентября. /ТАСС/. Первый тренировочный сбор гоночной команды "Камаз-мастер" в 2020 году проходит на территории Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по производству и развитию "Камаз-мастер", восьмикратный чемпион ралли-марафона "Дакар" Сергей Савостин.

"Мы сейчас четыре дня были в Астрахани, там проходил этап чемпионата России и после него сразу приехали сюда, чтобы продолжить тесты и тренировки, здесь мы три дня. Долгое время мы просто не могли приступить к работам, полностью соблюдали все карантинные меры. Не было ни соревнований, ни тестов, ни сборов, мы вот выезжаем практический первый раз в этом году, приходится все события форсировать и как-то уплотнять график, он очень плотный, у нас нет ни дня отдыха", - сказал Савостин.

Команде предстоит проехать по высокогорным перевалам Черекского и Эльбрусского районов Кабардино-Балкарии. "Потом едем домой, на базу, чтобы готовить уже машины к отправке на "Дакар". В Кабардино-Балкарию приехало порядка 50 человек: это команда, экипажи, обслуживающий персонал, СМИ", - добавил он.

Ближайший ралли-марафон "Дакар" состоится в Саудовской Аравии, соревнования пройдут с 3 по 15 января 2021 года. В 2020 году экипаж команды "Камаз-мастер" Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда в классе грузовиков.