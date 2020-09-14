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Боксер Гассиев начал подготовку к возвращению на ринг

Ранее стало известно, что его бой может пройти в ноябре в России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев начал подготовку к первому поединку после длительного перерыва. Об этом Гассиев рассказал ТАСС.

Ранее стало известно, что его бой может пройти в ноябре в России.

"Я уже готовлюсь, тренируюсь. Пока точной даты и места боя нет", - сказал Гассиев.

Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря. Он должен дебютировать в супертяжелом весе в 2020 году. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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