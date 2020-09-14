"Камаз-мастер" оценит, насколько КБР подходит для проведения чемпионата России по ралли

"Мы осваиваем эти трассы, до сих пор искали горную местность, она есть, но все не рядом, Кабардино-Балкария - наиболее близкий регион, и хотелось бы возобновить здесь непосредственно раллийные соревнования в ранге чемпионата России. Мы проедем, посмотрим и будем давать свои рекомендации организаторам чемпионата России: могут ли участвовать в этих гонках грузовики, насколько это приемлемо ,чтобы этот вид спорта развивался и развивал свою географию именно в нашей стране, она большая, ее нужно всю проехать и сделать наметки на будущее", - сказал Савостин.

Он отметил, что ралли-рейды подразумевают разную местность, каждый день новые ландшафты, новые условия гонки. "Для того чтобы тренироваться в течение года, нам необходимо проехать все эти трассы. Мы только что приехали из Астрахани, но там другие трассы, а горные трассы нужны нам для тренировки, их нам не хватило", - отметил он.

Савостин добавил, что команда не тренируется за границей. но в редких случаях выезжает на большие пески в Объединенные Арабские Эмираты. "Мы туда несколько лет ездили, чтобы принять участие в соревнованиях, в гонке, в прошлом году выехали перед "Дакаром" на тренировки в песках. Также несколько раз выезжали в Марокко, на каменистые участки, но это занимает гораздо больше времени, мы сегодня этим не располагаем", - добавил он.