"Камаз-мастер" оценит, насколько КБР подходит для проведения чемпионата России по ралли

НАЛЬЧИК, 14 сентября. /ТАСС/. Представители гоночной команды "Камаз-мастер" оценят, насколько ландшафт Кабардино-Балкарии (КБР) подходит для проведения чемпионата России по ралли. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по производству и развитию "Камаз-мастер", восьмикратный чемпион ралли-марафона "Дакар" Сергей Савостин.
Первый тренировочный сбор "Камаз-мастер" в 2020 году начался в Кабардино-Балкарии 14 сентября. Команде предстоит проехать по высокогорным перевалам Черекского и Эльбрусского районов республики в течение трех дней.
"Мы осваиваем эти трассы, до сих пор искали горную местность, она есть, но все не рядом, Кабардино-Балкария - наиболее близкий регион, и хотелось бы возобновить здесь непосредственно раллийные соревнования в ранге чемпионата России. Мы проедем, посмотрим и будем давать свои рекомендации организаторам чемпионата России: могут ли участвовать в этих гонках грузовики, насколько это приемлемо ,чтобы этот вид спорта развивался и развивал свою географию именно в нашей стране, она большая, ее нужно всю проехать и сделать наметки на будущее", - сказал Савостин.
Он отметил, что ралли-рейды подразумевают разную местность, каждый день новые ландшафты, новые условия гонки. "Для того чтобы тренироваться в течение года, нам необходимо проехать все эти трассы. Мы только что приехали из Астрахани, но там другие трассы, а горные трассы нужны нам для тренировки, их нам не хватило", - отметил он.
Савостин добавил, что команда не тренируется за границей. но в редких случаях выезжает на большие пески в Объединенные Арабские Эмираты. "Мы туда несколько лет ездили, чтобы принять участие в соревнованиях, в гонке, в прошлом году выехали перед "Дакаром" на тренировки в песках. Также несколько раз выезжали в Марокко, на каменистые участки, но это занимает гораздо больше времени, мы сегодня этим не располагаем", - добавил он.