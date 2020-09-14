"Ротор" вернет деньги за билеты на отмененный матч РПЛ против "Краснодара"

ТАСС, 14 сентября. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" вернет болельщикам средства за билеты на отмененный матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Матч должен был пройти на "Волгоград-Арене" в воскресенье, но был отменен из-за семи случаев заражения коронавирусом у игроков хозяев. Запрос на возврат средств можно оформить в онлайн-режиме.

Регламент РПЛ не предусматривает переноса игр из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. В ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) должен присудить "Ротору" техническое поражение.

"Ротор" после шести сыгранных туров замыкает турнирную таблицу, набрав два очка. "Краснодар" занимает 11-е место после шести игр, в активе клуба восемь очков.