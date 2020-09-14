Суд оштрафовал журналиста за проход на матч "Зенит" - "Спартак" по чужой аккредитации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 3 тыс. рублей внештатного сотрудника СМИ Михаила Мастюкова за то, что тот прошел на территорию стадиона "Газпром-Арена", где в июле прошел матч между футбольными клубами "Спартак" и "Зенит", по чужим документам. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

В матче 1/2 финала Олимп - Кубка России в сезоне-2019/20 петербургский "Зенит" дома обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1, игра состоялась 19 июля. "Зенит" обыграл в финале "Химки" (1:0) 25 июля и стал обладателем трофея.

"Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Михаила Мастюкова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Мастюков на суде пояснил, что является внештатным сотрудником СМИ и в связи с ограничительными мерами, принятыми на массовых мероприятиях из-за пандемии коронавируса, на матч было очень сложно попасть. На стадионе присутствовало всего 7 548 зрителей.

Для того, чтобы попасть на стадион, он воспользовался аккредитацией на имя инженера стадиона по фамилии Чудакова. Аккредитация давала право попасть в пресс-центр и микст-зону арены, а также на комментаторские позиции, трибуну и футбольное поле, куда ограничен доступ. Мастюков был задержан, на суде он также сообщил, что полностью признает вину.

Название СМИ, внештатным сотрудником которого является Мастюков, в пресс-службе судов не уточнили.