Второе в 2020 году заседание попечительского совета РФС состоится 15 сентября

Попечительский совет РФС был создан в апреле 2019 года. Его главой стал председатель правления генерального партнера сборной России ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. Предыдущее заседание совета состоялось в марте 2020 года.

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Второе в 2020 году заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) состоится 15 сентября. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций организации.

В повестку предстоящего заседания включены пять пунктов. Первым из них значится рассмотрение отчетов футбольных лиг о коммерческих и финансовых результатах деятельности и целях и планах работы на среднесрочные и долгосрочные периоды. Под вторым пунктом указано рассмотрение реализации программы "Развитие футбола в Российской Федерации", государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", а также концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Отдельным пунктом на заседании фигурируют меры, принимаемые РФС для повышения эффективности работы судейского корпуса на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, попечители обсудят разработку комплекса мер по привлечению частных инвестиций в российский футбол, а также поговорят о структурировании и возможных форматах расширения взаимодействия между попечительским советом РФС и аппаратом союза.