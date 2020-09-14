Колосков раскритиковал регламент РПЛ в вопросе отмены матчей из-за коронавируса

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футбольные клубы должны принимать участие в матчах, если у них набирается состав из здоровых игроков, а не получать технические поражения. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

13 сентября на "Волгоград-Арене" должен был пройти матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Ротором" и "Краснодаром". Игра была отменена из-за семи случаев заражения коронавирусом у игроков принимающей команды.

"Не знаю последнего регламента, но моя позиция давно высказана: есть в заявке 25 футболистов, семь из них заболели, остается 18 игроков, вот пусть они и играют, если они, конечно, чистые. Почему надо засчитывать поражение?" - сказал Колосков.

"Если есть боеспособный состав, то надо играть, а то футболисты сидят на скамейке, штаны протирают, зарплаты получают, а не играют, поэтому считаю, что те, кто здоров - должны играть", - добавил он.

Регламент РПЛ не предусматривает переноса игр из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. В ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитет РФС должен присудить "Ротору" техническое поражение.