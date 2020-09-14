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US Open

Российский теннисист Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

На US Open россиянин дошел до полуфинала
Даниил Медведев AP Photo/Chuck Burton
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Chuck Burton

ТАСС, 14 сентября. Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.

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На завершившемся в ночь на понедельник Открытом чемпионате США Медведев дошел до полуфинала, уступив будущему победителю австрийцу Доминику Тиму.

Медведев стал четвертым игроком, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир, ранее участие себе обеспечили первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и Тим.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Прошлогодним победителем является грек Стефанос Циципас.

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