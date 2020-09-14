Колосков: у ЦСКА была более целостная и поставленная игра по сравнению со "Спартаком"

В воскресенье ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 3:1, матч прошел на "ВЭБ-Арене". Армейцы пропустили первыми после удара форварда Эсекьеля Понсе, но сумели одержать победу. По голу в составе армейцев забили защитник Хёрдур Магнуссон, полузащитник Никола Влашич и нападающий Чидера Эджуке. Для красно-белых это поражение стало первым в сезоне-2020/21.

"У ЦСКА была более целостная игра, это понравилось, - сказал Колосков. - У "Спартака" она получилась какая-то рваная, то получается, то тупик, в какой-то момент все техничными кажутся, а то футболисты совершают элементарные ошибки в передачах, как будто в детско-спортивной школе играют. У ЦСКА в этом плане была более поставленная игра. И нигериец Чидера Эджуке, который у них вышел, произвел хорошее впечатление, пусть он и недолго играл, но по нему видно, что он в хорошей форме: крепко стоит на ногах, с дриблингом, ударом, по-футбольному наглый, качественный игрок".

"Игра держала в напряжении. Порой были "качели" - атаки в одни ворота, то в противоположные. Не скажу, что совсем уж в восторге от игры, но интерес был на протяжении всего матча. Небольшой фарт был на стороне ЦСКА, были пограничные вещи - назначить или не назначить пенальти, засчитать игру рукой или нет, все эти моменты на усмотрение судьи, не говорю, что он ошибся в этих ситуациях, но эти тоненькие вещи были в пользу армейцев", - добавил собеседник агентства.

Также почетный президент РФС кратко высказался по поводу дебюта за "Спартак" нападающего Александра Кокорина. 29-летний форвард перешел в московский клуб в августе, но из-за травмы пропустил шесть туров РПЛ и смог выйти на поле только в игре с ЦСКА. "Впечатление от игры Кокорина как от дебютанта, то есть пока никакого", - отметил он.

"Спартак" после семи матчей с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА располагается на четвертой строчке, набрав 13 очков.