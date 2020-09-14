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Фигурное катание

Танцоры Степанова и Букин провели первую тренировку после лечения партнерши в Германии

Спортсмены пропустили контрольные прокаты сборной, которые проходили 12-13 сентября на льду "Мегаспорта"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин провели первую тренировку после возвращения партнерши из Германии, где она прошла краткосрочный курс лечения спины. Об этом ТАСС сообщила тренер фигуристов Ирина Жук.

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Степанова и Букин пропустили контрольные прокаты сборной, которые проходили 12-13 сентября на льду "Мегаспорта". 10 сентября Степанова летала в Германию, поскольку ей потребовался укол для лечения спины, год назад фигуристка проходила аналогичное лечение в той же клинике. 11 сентября фигуристка вернулась в Россию.

"Сегодня Саша и Иван вышли на тренировку, все прошло хорошо, - рассказала Жук. - Раскатались, прочувствовала свои ощущения, кусочками прокатали короткий танец. Разве что пока не делали поддержку, но в целом чувствует она себя хорошо, ничего не болит. Так что будем готовиться к этапу Кубка России, а если получится, можем выступить и раньше, была бы возможность".

На счету Степановой и Букина серебряная и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три серебряные и две бронзовые награды чемпионатов России.

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