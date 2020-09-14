Первая ракетка России Александрова выбыла в первом круге теннисного турнира в Риме

ТАСС, 14 сентября. Россиянка Екатерина Александрова проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории "Премьер 5", который проходит в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу 21-летней Рыбакиной, посеянной на турнире под десятым номером. В следующем круге она сыграет с победителем матча между Марией Боузковой (Чехия) и Айлой Томлянович (Австралия).

Александровой 25 лет, она располагается на 31-й строчке рейтинга WTA, имея в активе один титул. На турнирах серии Большого шлема она доходила до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии (2020) и Франции (2019).

Рыбакина занимает 18-ю строчку рейтинга, завоевав два титула WTA. На Открытом чемпионате Австралии она также дошла до третьего круга, что является ее наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема.

Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.