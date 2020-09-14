СМИ: бывший капитан "Зенита" Иванович заключил контракт с "Вест Бромвичем"

ТАСС, 14 сентября. Бывший защитник и капитан санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Бранислав Иванович подписал контракт с английским "Вест Бромвичем". Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.

Иванович покинул "Зенит" летом по истечении контракта. По информации, Скиры, соглашение 36-летнего защитника с "Вест Бромвичем" будет рассчитано до июня 2021 года. Ранее Иванович заявлял, что получил хорошее предложение от английского "Эвертона" и близок к переходу в клуб из Ливерпуля.

В феврале 2017 года Иванович подписал контракт с "Зенитом", рассчитанный на 2,5 года, в прошедшем сезоне он был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).

Помимо "Зенита", Иванович в России выступал за московский "Локомотив", с которым в 2007 году выиграл Кубок России. Также он представлял сербские "Ремонт", "Срем", ОФК и английский "Челси", в составе которого дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза - Кубок Англии (2009, 2010, 2012) и однажды - Суперкубок (2009). Серб становился победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013). За национальную сборную Сербии защитник провел 106 матчей и забил 13 мячей.