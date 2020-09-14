Московское "Динамо" в 11-й раз подряд обыграло "Амур" в гостевом матче КХЛ

Голами в составе "Динамо" отметились Андрей Миронов (31-я минута), Иван Игумнов (35), Вадим Шипачев (37) и Тему Пулккинен (56). За "Амур" шайбы забросили Александр Горшков (8) и сыгравший 400-й матч в регулярном чемпионате КХЛ Сергей Терещенко (40).

ТАСС, 14 сентября. Московское "Динамо" в гостях победило хабаровский "Амур" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Платинум-Арене" в Хабаровске в присутствии 1 736 зрителей.

Нападающий бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий провел 500-й матч в чемпионатах России (484 из них в КХЛ), а его одноклубник Даниил Тарасов - 250-й в КХЛ. "Амур" не может обыграть "Динамо" в Хабаровске на протяжении 10 лет, в последний раз "Амур" победил "Динамо" дома 3 января 2010 года (4:3). С тех пор победная выездная серия "Динамо" насчитывает 11 матчей.

Подопечные Владимира Крикунова одержали вторую победу подряд и, набрав четыре очка, идут восьмыми в таблице Западной конференции, сыграв пять встреч. Проигравший все шесть матчей "Амур" расположился на последнем, 12-м месте Востока, не имея очков в активе.

В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью" 16 сентября, а "Амур" в тот же день примет рижское "Динамо".