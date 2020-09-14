Решение о проведении вынесенного матча КХЛ в Израиле будет принято до середины октября

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Окончательное решение по поводу проведения вынесенного матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21 в Израиле должно быть принято до середины октября. Об этом ТАСС рассказал президент израильского клуба "Бат-Ям" Евгений Гусин.

"Основными предпосылками для создания команды КХЛ в Израиле является наличие большого количества русскоязычного населения и экономическое положение в стране. И именно в рамках создания команды КХЛ мы обратились в лигу еще в прошлом году, чтобы провести в Израиле вынесенный матч, - сказал Гусин. - К сожалению, мы поздно тогда уведомили лигу, расписание было уже сверстано, возможности провести игру не было".

"В этом же году мы обратились заранее - в начале года, и сначала это были предварительные разговоры. На сегодняшний день есть согласованная возможность проведения игры в Израиле - это все, конечно, зависит от эпидемиологической ситуации в стране и в мире, и если она позволит, то игра пройдет 10 декабря в Иерусалиме (речь идет об игре ЦСКА - "Авангард" - прим. ТАСС). В противном случае матч будет перенесен на следующий сезон, но в любом случае он состоится. По договоренности, середина октября - крайний срок, когда нужно будет принять решение о том, проводить игру или переносить", - добавил он.

19 сентября в Израиле в рамках борьбы с коронавирусом начнет действовать трехнедельный карантин с возможностью продления, согласно которому будут ограничены передвижения граждан, закрыты образовательные учреждения, прекращена работа ресторанов, кафе, офисов, кроме жизненно необходимых производств.

В сезоне-2018/19 вынесенные игры КХЛ проходили в Вене с участием ЦСКА, СКА и "Слована" в конце октября, а также в конце ноября в Цюрихе с участием армейских клубов и рижского "Динамо". В сезоне-2019/20 матч проходил 23 декабря в швейцарском Давосе между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом".