Забивший гол "Спартаку" футболист ЦСКА Эджуке назвал атмосферу дерби сумасшедшей

ТАСС, 14 сентября. Атмосфера в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком" была сумасшедшей. Такое мнение выразил нападающий армейцев Чидера Эджуке, комменатрий которого приводит пресс-служба клуба.
В воскресенье ЦСКА со счетом 3:1 на своем поле обыграл "Спартак" в матче седьмого тура РПЛ. Эджуке во второй раз в сезоне вышел на поле и отметился дебютным голом. 22-летний нигериец перешел в ЦСКА 28 августа, подписав контракт на четыре года.
"Честно говоря, фанаты были восхитительны, они поддерживали, пели свои кричалки, даже когда мы пропустили гол в начале первого тайма. Я действительно насладился тем, что видел. Атмосфера была сумасшедшей, я буду ждать такого же на предстоящих матчах", - отметил Эджуке.
ЦСКА после семи туров имеет в активе 13 очков и занимает четвертое место таблицы РПЛ. "Спартак" с 14 очками идет вторым. В следующем туре армейцы 20 сентября сыграют в гостях с "Уфой".