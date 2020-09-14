Забивший гол "Спартаку" футболист ЦСКА Эджуке назвал атмосферу дерби сумасшедшей

ТАСС, 14 сентября. Атмосфера в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком" была сумасшедшей. Такое мнение выразил нападающий армейцев Чидера Эджуке, комменатрий которого приводит пресс-служба клуба.

В воскресенье ЦСКА со счетом 3:1 на своем поле обыграл "Спартак" в матче седьмого тура РПЛ. Эджуке во второй раз в сезоне вышел на поле и отметился дебютным голом. 22-летний нигериец перешел в ЦСКА 28 августа, подписав контракт на четыре года.