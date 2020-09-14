Россиянка Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме

ТАСС, 14 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла китаянку Чжан Шуай в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории "Премьер 5", который проходит в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу 29-летней россиянки. В следующем круге она сыграет с четвертой сеяной турнира украинкой Элиной Свитолиной.

Павлюченкова занимает 36-е место в рейтинге WTA, в активе россиянки 12 побед на турнирах под эгидой организации. Павлюченкова доходила до четвертьфиналов всех турниров серии Большого шлема, однако ни разу не проходила дальше. Россиянка приняла решение пропустить Открытый чемпионат США, завершившийся в ночь на понедельник, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Чжан Шуай 31 год, она занимает 40-ю строчку в мировом рейтинге. Китайская теннисистка дважды побеждала на турнирах WTA. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.

Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.