Гендиректор "Салавата Юлаева" рассчитывает, что молодые вратари помогут Метсоле

31-летний финн провел на старте сезона Континентальной хоккейной лиги четыре матча из пяти и во всех команда одержала победу, в проигранном матче со "Спартаком" (3:5) играл Сухачев.

"Влад отыграл так, как смог, к нему нет претензий, он молодой вратарь, набирается опыта, и я надеюсь, что еще принесет пользу нашей команде. Сезон длинный, плюс на каждом его этапе мы ожидаем, что кто-то из игроков основного состава может выпасть на некоторый срок, - сказал Курносов. - Вследствие этого нам нужны три достойных голкипера, поэтому мы рассматриваем кандидатуру Даниила Тарасова, так как он наш воспитанник, провел неплохой год в Финляндии, где зарекомендовал себя. И думается, что в конкуренции с Владом Сухачевым он может составить неплохую пару вратарей, которые будут время от времени давать отдыхать нашему основному голкиперу Юхе [Метсоле]".

По словам Курносова, на игре команды в матче со "Спартаком" могло сказаться отсутствие эмоций. "Это была последняя выездная игра. Возможно, у ребят эмоционального запала на этом выезде уже было не так много, как в начале. Безусловно, хотелось бы выступить получше, но в целом, мы выиграли четыре из пяти матчей, поэтому думаю, что это неплохой результат", - подчеркнул он.

В воскресенье "Салават Юлаев" нанес первое поражение в сезоне "Авангарду" (3:2). В следующем матче команда сыграет дома 15 сентября с "Торпедо".