Торгаев: первый номер драфта НХЛ 2012 года игрок "Амура" Якупов не готов к сезону

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года нападающий хабаровского "Амура" Наиль Якупов не готов к сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как не принимал участия в тренировках на льду. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности главного тренера команды Павел Торгаев.
В нынешнем сезоне Якупов провел два матча в составе "Амура" и не набрал ни одного очка за результативность. Якупов в прошлом сезоне выступал за СКА и в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 20 очков (10 голов + 10 передач). В мае он был обменян в "Витязь" на права на 21-летнего нападающего Германа Рубцова, выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ), и Павла Колтыгина. В 2012 году форвард был выбран под первым номером на драфте НХЛ, в этой лиге он провел 350 матчей за "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо", в которых набрал 136 (62+74) очков.
"Якупов не готов к сезону, он катался всего дней 10. Тренировался на земле, но в ледовых тренировках участия не принимал, так что пока он еще не готов", - отметил Торгаев.
В понедельник "Амур" потерпел шестое поражение подряд, уступив на своем льду московскому "Динамо" со счетом 2:4. "Когда проигрываешь, позитива не так много, но радует, что ребята через игры набирают форму, физическое состояние игроков улучшается. Надеюсь, что дальше будет лучше и лучше. Скоро у нас подтянутся еще травмированные ребята и легионеры, думаю, в ближайшем будущем стоит ждать улучшения", - сказал и. о. главного тренера "Амура".
В следующем матче "Амур" 16 сентября примет рижское "Динамо".