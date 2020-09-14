Торгаев: первый номер драфта НХЛ 2012 года игрок "Амура" Якупов не готов к сезону

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года нападающий хабаровского "Амура" Наиль Якупов не готов к сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как не принимал участия в тренировках на льду. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности главного тренера команды Павел Торгаев.

В нынешнем сезоне Якупов провел два матча в составе "Амура" и не набрал ни одного очка за результативность. Якупов в прошлом сезоне выступал за СКА и в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 20 очков (10 голов + 10 передач). В мае он был обменян в "Витязь" на права на 21-летнего нападающего Германа Рубцова, выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ), и Павла Колтыгина. В 2012 году форвард был выбран под первым номером на драфте НХЛ, в этой лиге он провел 350 матчей за "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо", в которых набрал 136 (62+74) очков.