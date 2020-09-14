СМИ: "Интер" достиг договоренности с "Реалом" по трансферу Лаутаро Мартинеса

ТАСС, 14 сентября. Итальянский футбольный клуб "Интер" готов продать мадридскому "Реалу" нападающего Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport Mediaset.

Отмечается, что переговоры по возможной сделке долгое время были в тайне из-за интереса к 23-летнему игроку со стороны принципиального соперника мадридцев "Барселоны". По информации источника, обнародование переговоров с "Реалом" могло бы сорвать покупку "Интером" у "Барселоны" полузащитника Артуро Видаля. Сообщается, что трансфер Видаля находится в решающей стадии оформления.

"Барселона" на протяжении нескольких месяцев пыталась приобрести Мартинеса, но миланский клуб не планировал отпускать игрока, получив за него менее суммы отступных, которая составляет €111 млн. Ранее сообщалось, что "Барселона" планировала обменять Видаля и защитника Нелсона Семеду на аргентинца с доплатой в размере €60 млн, но итальянская сторона отклонила предложение.

Мартинес выступает за "Интер" на протяжении двух сезонов, в прошедшем сезоне он провел 49 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал семь голевых передач. Ранее он представлял аргентинский "Расинг".