Чемпион Европы фигурист Алиев приступил к тренировкам после лечения в Германии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев провел первую тренировку после лечения в Германии. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

8 сентября стало известно, что 21-летний Алиев из-за травмы не примет участия в контрольных прокатах сборной России, которые прошли 12-13 сентября в московском дворце спорта "Мегаспорт". Фигурист был вынужден пройти обследование и лечение в Германии из-за усилившейся боли в нижней части спины, переходящей в правый тазобедренный сустав.

"Сегодня Дима провел первую тренировку, поскользил и на данный момент не почувствовал болей и ограничений в движениях. Интенсивность тренировки была минимальна - эту неделю он будет втягиваться в процесс", - рассказал Рукавицын.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года, также он выигрывал серебряную медаль европейского первенства в 2018 году.