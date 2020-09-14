Зайцев: получивший травму хоккеист "Динамо" Чайковски сыграет в следующем матче

ТАСС, 14 сентября. Защитник "Динамо" Михал Чайковски, получивший травму в матче против "Амура" в понедельник, вернется в строй к следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил нападающий бело-голубых Олег Зайцев.

В понедельник "Динамо" на выезде переиграло "Амур" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Чайковски получил травму в третьем периоде. Защитник бело-голубых после силового приема ударился о калитку на скамейке запасных "Амура", которая в этот момент была открыта. Словацкий хоккеист покинул лед и не доиграл матч до конца.

"Чайковски сказал, что будет в строю к следующему матчу", - отметил Зайцев.

"Такие моменты бывают. То ли тот, кто закрывает калитку, не успел закрыть ее, то ли его так сильно ударили в борт, что он вылетел. Но такие моменты бывают - это хоккей", - сказал главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

В следующем матче "Динамо" 16 сентября в Новосибирске сыграет с местной "Сибирью".