СМИ: Неймар может получить дисквалификацию до семи матчей чемпионата Франции

ТАСС, 14 сентября. Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймар может быть дисквалифицирован на срок от четырех до семи матчей за участие в потасовке в матче чемпионата Франции по футболу против "Марселя". Об этом сообщает радио RMC Sport.

В воскресенье "Марсель" на выезде обыграл ПСЖ (1:0) в матче третьего тура. В концовке встречи произошел конфликт между игроками команд, по итогам которого главный арбитр удалил трех игроков ПСЖ, включая Неймара, и двух футболистов "Марселя". Неймар сзади нанес удар по затылку испанцу Альваро Гонсалесу. Ранее по ходу встречи он не раз обращался к судье и повторял фразу "нет расизму", обвиняя в проявлении расизма Гонсалеса. Позднее 28-летний Неймар написал в своем Twitter, что жалеет о том, что не ударил Гонсалеса в лицо, а также призвал найти видеофрагменты, на которых может быть установлено проявление расизма со стороны Гонсалеса, и наказать его.