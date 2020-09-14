Лихачев отметил вратаря Чужкова в финале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Основное время прошедшего в воскресенье финала между "Кристаллом" и "Брагой" завершилось вничью (3:3), в серии пенальти точнее оказались футболисты петербургского клуба - 1:0. В составе российского клуба голами отметились Датинья (6-я минута), Владислав Жариков (12) и Маурисиньо (22). У португальской команды отличились Леонардо Мартинс (2), Пинто Бокинья (10) и Джордан Соареш (14).

"Прежде всего хочется поздравить "Кристалл" с завоеванием такого почетного титула, как Кубок европейских чемпионов, - сказал Лихачев. - Давно наши команды не выигрывали клубные международные турниры. После пятилетнего перерыва нам, к счастью, удалось одержать победу и внести очередную лепту в успехи российского пляжного футбола, с чем я поздравляю руководство клуба и игроков".

"Что касается наших сборников, не могу сказать, что все с точки зрения их игры было идеально. На мой взгляд, колоссальную роль в победе сыграли легионеры, которые приехали из Бразилии, - они были настоящими лидерами своего клуба на этом турнир, тем не менее наши ребята как смогли, помогли. Вратарь Максим Чужков в финале сыграл хорошо, Юра Крашенинников, Дима Шишин и Артур Папоротный, те люди, которые прекрасно знакомы российским любителям пляжного футбола, старались показывать свою лучшую игру, но та ситуация, которая возникла у них с предсезонной подготовкой из-за всем известных событий в мире, не могла не наложить свой отпечаток. В этом году их игра была далека от идеала, который я и наши любители футбола привыкли видеть", - добавил старший тренер сборной России.

Все матчи Кубка европейских чемпионов в 2020 году проходили на территории Португалии из-за пандемии коронавируса. В турнире стартовали 26 команд, разделенные на групповом этапе на семь групп. 16 лучших вышли в плей-офф.

"Кристалл" в третий раз стал победителем Кубка европейских чемпионов, ранее он побеждал в турнире в 2014 и 2015 годах. В 2018 году "Кристалл" завоевал серебряные медали. В 2013 году победителем Кубка европейских чемпионов стал московский "Локомотив". "Брага" трижды выигрывала трофей.