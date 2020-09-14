КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Спартака-2" в матче ФНЛ с "Нефтехимиком" 16 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в среду рассмотрит эпизод с удалением главного тренера московского "Спартака-2" Романа Пилипчука в гостевом матче девятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с нижнекамским "Нефтехимиком". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между "Спартаком-2" и "Нефтехимиком" состоялся 13 сентября, встреча завершилась со счетом 1:0. Пилипчук был удален в перерыве матча.

"В среду состоится заседание КДК РФС, будут рассматриваться вопросы по Тинькофф - Российской премьер-лиге, ФНЛ, Олимп - Профессиональной футбольной лиге и мини-футболу. Пока повестка по РПЛ формируется, потому что еще не сыграны два матча. Если говорить о ФНЛ, это два отмененных матча ("Шинник" - "Енисей" и "Алания" - "Динамо" (Брянск) - прим. ТАСС) и удаление тренера "Спартака-2" Пилипчука из технической зоны", - сказал собеседник агентства.

Также в среду будет рассмотрена ситуация с третьим отмененным матчем с участием брянского "Динамо". Ранее команде были засчитаны технические поражения в играх против московского "Спартака-2" и нижнекамского "Нефтехимика". Карантин в клубе действует до 17 сентября включительно. Следующая игра, в которой команда сможет принять участие, намечена на 19 сентября, соперником динамовцев в этот день станет ивановский "Текстильщик".

12 сентября руководство ФНЛ объявило об отмене матча между ярославским "Шинником" и красноярским "Енисеем" из-за случаев заражения коронавирусом в гостевой команде. На следующий день главный тренер красноярцев Александр Тарханов сообщил ТАСС о том, что ФНЛ проведет разбирательство по поводу случаев заражения инфекцией в команде.

Брянское "Динамо" после шести сыгранных матчей и двух технических поражений занимает 14-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 12 очков. "Енисей" располагается на 11-й строчке, в активе красноярской команды 14 очков. На первом месте во втором по силе дивизионе российского футбола располагается "Оренбург", набравший в девяти играх 25 очков.