КДК РФС в среду рассмотрит удаление тренера "Спартака" во время матча с ЦСКА

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 16 сентября рассмотрит удаление тренера по физической подготовке московского "Спартака" Рамиля Шарипова во время игры седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Матч ЦСКА - "Спартак" прошел в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 3:1. После третьего пропущенного красно-белыми мяча Шарипов получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

"В повестку заседания КДК уже включено удаление тренера "Спартака" Шарипова в матче с ЦСКА. Оно состоится в среду", - сказал Григорьянц.

Как отмечается на официальном сайте РПЛ, красная карточка была показана тренеру "Спартака" за выход за пределы технической зоны, выражение несогласия с решением судейской бригады и толчок ассистента арбитра. В пункте третьем 95-й статьи дисциплинарного регламента РФС указано, что умышленный толчок, совершенный игроком или официальным лицом клуба во время и после матча, наказывается дисквалификацией на шесть матчей. Кроме того, КДК РФС может наложить на виновное лицо денежный штраф от 300 до 750 тысяч рублей.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи матчах. В следующем туре подопечные Тедеско на выезде сыграют с казанским "Рубином" 20 сентября.