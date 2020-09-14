Болельщики "Баварии" за счет клуба смогут сдать тест на коронавирус перед Суперкубком УЕФА

ТАСС, 14 сентября. Футбольный клуб "Бавария" предоставит болельщикам команды возможность бесплатно пройти тест на коронавирус для посещения матча за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч между "Баварией" и испанской "Севильей" пройдет 24 сентября в Будапеште. Встреча под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые за долгое время пройдет со зрителями. Поддержать "Баварию" приедут 3 тыс. болельщиков, они смогут попасть в страну лишь предоставив отрицательный результат теста на коронавирус.

Матч смогут посетить владельцы клубных карт, они должны заранее зарегистрироваться и 21 и 22 сентября пройти тестирование на парковке около стадиона клуба в Мюнхене. Результат будет выслан на электронную почту.

"Бавария" в прошедшем сезоне стала победителем чемпионата и Кубка Германии, а также в шестой раз выиграла Лигу чемпионов.